Мэттью Ткачук: совершенно очевидно, что «Флорида» и «Эдмонтон» — две лучшие команды в лиге

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз». Отметим, что данная пара сыграет в решающей серии плей-офф НХЛ второй год подряд.

«Не так часто в профессиональном спорте можно увидеть матч-реванш в финале. Совершенно очевидно, что «Флорида» и «Эдмонтон» — две лучшие команды в лиге. Финал обещает быть невероятным. Они показывают лучший для себя хоккей, и для нас это будет битва.

Мы возьмём настрой и менталитет «тёмной лошадки» и попытаемся сделать то, что сделали в прошлом году», — заявил Ткачук в эфире The Pat McAfee Show.

Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» победили «Каролину Харрикейнз». «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз». Год назад в финале Кубка Стэнли — 2024/2025 также встретились именно эти клубы. «Флорида» выиграла решающую серию в семи матчах и стала обладателем трофея.