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«Слишком рано поверили, что можем пройти». Генменеджер «Ак Барса» о поражении от «Динамо»

«Слишком рано поверили, что можем пройти». Генменеджер «Ак Барса» о поражении от «Динамо»
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о причинах поражения от московского «Динамо» в серии Кубка Гагарина — 2025.

— Чего «Ак Барсу» не хватило в четвертьфинальной серии плей-офф с московским «Динамо»? Почему, поведя 2-0 после двух выездных побед, проиграли четыре подряд матча и вылетели?
— Наверно, в первую очередь слишком рано поверили, что можем пройти серию. Возможно, эти два первых матча, которые победные, отрицательно сказались. Вроде и выигрыш, а с другой стороны, думали, что сейчас побежим вперёд и тому подобное. А «Динамо» сыграло более закрыто, ждало наших ошибок и наказывало нас за каждую из них. В принципе, три проигранных нами матча были от ножа, но сопернику, наверно, больше повезло. А в последнем, шестом матче мы пропустили в самом начале — дальше уже было сложно отыграться, но мы до последнего боролись вне зависимости от того, какой будет счёт, — приводят слова Валиуллина «Известия».

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