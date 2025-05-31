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Крикунов: раз Ротенберга оставили в СКА, значит, были на то причины

Крикунов: раз Ротенберга оставили в СКА, значит, были на то причины
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об изменениях в руководстве СКА. Ранее стало известно, что новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, а генеральным директором клуба назначен Никита Стеничкин.

«Фамилии новых руководителей СКА мне неизвестны. Раз Ротенберга оставили, значит, были на то причины. Работа у него продолжается, а новый менеджмент привнесёт что-то новое со своей стороны. Задача у такой команды может быть только одна — первое место. Такую же ставят «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Металлург», «Трактор», которые стремятся выиграть чемпионат», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

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