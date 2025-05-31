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Хоккеисты Диц, Блэкер и Обидин покинули «Автомобилист»

Хоккеисты Диц, Блэкер и Обидин покинули «Автомобилист»
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Защитники Джесси Блэкер и Даррен Диц, а также нападающий Андрей Обидин покидают «Автомобилист» по истечению срока действия контрактов. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Блэкер провёл в Екатеринбурге четыре сезона. Защитник присоединился к «Автомобилисту» в 2021 году и сыграл за команду 218 матчей, в которых набрал 70 (17+53) очков. Диц стал игроком «Автомобилиста» в середине прошлого сезона. Он принял участие в 38 матчах, отметившись 10 результативными передачами. Андрей Обидин дебютировал за «Автомобилист» в сезоне-2016/2017. На его счету 375 матчей в КХЛ за клуб и 82 (43+39) балла за результативность.

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