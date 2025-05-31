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Олимпийский чемпион: Бобровский против Макдэвида — приятная для нас традиция финалов НХЛ

Олимпийский чемпион: Бобровский против Макдэвида — приятная для нас традиция финалов НХЛ
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Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил выход «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориды Пантерз» в финал Кубка Стэнли.

— Удивлены тем, что в НХЛ повторился прошлогодний финал?
— Да, удивлён. НХЛ – очень мобильная лига, в эпоху потолков зарплат в ней всё быстро меняется. И тут возникает такая приятная для нас финальная традиция – Бобровский против Макдэвида, «Флорида» против «Эдмонтона».

Кстати, в начале и середине сезона ничего о повторении финала-2024 не говорило. «Эдмонтон» стартовал очень тяжело, осенью даже казалось, что он может не пробиться в плей-офф. Да и «Флорида» на Востоке, мягко говоря, не доминировала.

В итоге команды вышли в плей-офф с пятого и шестого «посевов». Причём преимущество своего льда у «нижепосеянного» «Эдмонтона», поскольку в регулярке за счёт силы Западной конференции он набрал на три очка больше. Любопытная ситуация.

— За счёт чего «Эдмонтон» и «Флорида» стали финалистами?
— «Флорида» — команда-машина, с тремя сильными пятёрками и опытнейшим вратарём-лидером. В силовом плане в плей-офф Востока она всех подавила.

«Эдмонтон» — более контрастная команда, собранная вокруг таких звёзд, как Макдэвид и Драйзайтль. Первый – форвард классического отечественного формата, умный, скоростной, с системой игры из трёх координат. Глубина мышления – это то, что отличало советский хоккей, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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