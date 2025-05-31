Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Трактора» Волков продлил контракт с челябинским клубом

Генменеджер «Трактора» Волков продлил контракт с челябинским клубом
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков продлил контракт с челябинским клубом ещё на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Алексей Волков за два года работы в «Тракторе» ещё раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Команда под его началом двигалась поступательно, завоевав бронзовые и серебряные медали чемпионата КХЛ. Уверен, что новый двухлетний контракт станет для организации и самого Алексея своего рода плацдармом для построения того «Трактора», который воплотит в жизнь главную мечту всех болельщиков чёрно-белых», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

Материалы по теме
В следующем сезоне «Трактор» должен вернуться сильнее. Но будет тяжело
В следующем сезоне «Трактор» должен вернуться сильнее. Но будет тяжело
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android