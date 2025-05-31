Генменеджер «Трактора» Волков продлил контракт с челябинским клубом

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков продлил контракт с челябинским клубом ещё на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Алексей Волков за два года работы в «Тракторе» ещё раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Команда под его началом двигалась поступательно, завоевав бронзовые и серебряные медали чемпионата КХЛ. Уверен, что новый двухлетний контракт станет для организации и самого Алексея своего рода плацдармом для построения того «Трактора», который воплотит в жизнь главную мечту всех болельщиков чёрно-белых», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.