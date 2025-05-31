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Вратарь «Колорадо» Илья Набоков проведёт следующий сезон в аренде в «Металлурге»

Вратарь «Колорадо» Илья Набоков проведёт следующий сезон в аренде в «Металлурге»
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Голкипер Илья Набоков, подписавший двухлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш», проведёт следующий сезон в «Металлурге». Об этом сообщает агент Шуми Бабаев в своём телеграм-канале.

«Илья Набоков подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш». Голкипер проведёт следующий сезон на правах аренды в Магнитогорске. В США он отправится осенью 2026 года», — написал Бабаев.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 Набоков провёл 49 матчей с процентом отражённых бросков 92,3. В плей-офф он принял участие в пяти играх — 92% отражённых бросков. В прошлом году Набоков получил приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку сезона в КХЛ.

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