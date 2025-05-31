«Северсталь» продлила контракт с защитником Артёмом Щучиновым

«Северсталь» продлила контракт с Артёмом Щучиновым. Новый срок соглашения составляет два года – до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

19-летний защитник присоединился к команде в январе 2025 года. Всего в активе Артёма 9 (2+7) очков в 17 матчах за «Северсталь».

Напомним, «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей (1-4). В регулярном сезоне череповецкий клуб занял шестое место, набрав 83 очка после 68 встреч.

Ранее стало известно, что лучшим звеном прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги стала тройка Михаил Ильин — Данил Аймурзин — Кирилл Пилипенко из «Северстали».