Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серебряков: я патриот России, сделал бы всё возможное, чтобы попасть в сборную на ОИ

Серебряков: я патриот России, сделал бы всё возможное, чтобы попасть в сборную на ОИ
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил о желании попасть в сборную России для участия в Олимпийских играх при условии допуска национальной команды до турнира.

«Я бы сделал всё возможное, чтобы попасть в сборную на Олимпиаду, если бы мы были допущены. Я патриот России, хочу играть за национальную команду, тем более на лучшем турнире в мире. Если нас допустят, все хоккеисты будут прикладывать максимум усилий, чтобы оказаться в команде», — приводит слова Серебрякова «Советский спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

Материалы по теме
«Очередное издевательство». Фетисов — о первом месте сборной России в рейтинге ИИХФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android