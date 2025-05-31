В тренерском штабе ХК «Сочи» произошли изменения, сообщает пресс-служба южан. В связи с окончанием срока действия контракта Александр Титов завершил работу в тренерском штабе хоккейного клуба «Сочи».

Титов пришёл в «Сочи» в январе 2024 года. Начал тренерскую карьеру в 2009 году. В 2013 году стал главным тренером юношеской команды ЦСКА 1998 года рождения, а позже возглавил «Буран». С 2016 по 2019 работал главным тренером красноярского «Сокола», в сезоне-2019/2020 трудился во главе тольяттинской «Лады». Также Александр Титов являлся главным тренером юниорской сборной России (U-16). В сезоне-2020/2021 пришёл в систему СКА, входил в штаб основной команды, «СКА-Нева» и «СКА-1946», а также был главным тренером команд «СКА-Нева» и «СКА-1946».

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Напомним, «Сочи» до сих пор находится без главного тренера.