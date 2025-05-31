Валиуллин — о Билялетдинове: не понимаю такого ажиотажа вокруг заслуженного человека

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о работе Зинэтулы Билялетдинова на посту консультанта казанского клуба.

— Год прошёл с момента ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера и его замены на Анвара Гатиятулина, но при этом резонанс вызвало и назначение Зинэтулы Хайдаровича консультантом в «Ак Барсе», и слова Гатиятулина о советах со стороны предшественника. Вас устраивает такой формат взаимодействия?

— Честно говоря, не очень понимаю такого ажиотажа от появления столь заслуженного человека, как Билялетдинов, который просто консультирует, причём не на постоянной основе. У многих клубов также есть консультанты, которые помогают тренерам. Возможно, Зинэтула Хайдарович просто особенно на виду, поскольку ходил на матчи «Ак Барса», появлялся на трибунах, иногда его там фотографировали и потом эти фотографии выхватывались всеми. Хотя он приезжал в Казань раз в месяц, но к каждому приезду было такое внимание у публики, — цитируют Валиуллина «Известия».