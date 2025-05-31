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Владимир Воробьёв и Алексей Кривченков покидают тренерский штаб «Автомобилиста»

Владимир Воробьёв и Алексей Кривченков покидают тренерский штаб «Автомобилиста»
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Специалисты Владимир Воробьёв и Алексей Кривченков покидают тренерский штаб «Автомобилиста». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Алексей Кривченков пополнил штаб нашей команды в декабре 2021 года, а Владимир Воробьёв трудился в «Автомобилисте» с лета 2022 года. Оба специалиста внесли важный вклад в «бронзовый» успех нашего клуба в сезоне-2023/2024», — сказано в сообщении клуба из Екатеринбурга.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

Ранее из «Автомобилиста» ушли защитники Джесси Блэкер и Даррен Диц, а также нападающий Андрей Обидин по истечении срока действия контрактов.

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