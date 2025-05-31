ХК «Сочи» покинул голкипер Сергей Иванов

Закончился срок арендного договора «Сочи» с клубом СКА, согласно которому за южан выступал голкипер Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба «леопардов».

«В минувшем сезоне Сергей Иванов принял участие в 38 матчах чемпионата КХЛ, его коэффициент надёжности составил 3,00, процент отражённых бросков – 91,1. Благодарим Сергея за игру и профессиональное отношение к делу, желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Напомним, «Сочи» до сих пор находится без главного тренера.