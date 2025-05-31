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Сушинский назвал хоккеистов «Авангарда», которые могут заиграть в НХЛ

Сушинский назвал хоккеистов «Авангарда», которые могут заиграть в НХЛ
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что игроки «Авангарда» Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачёв могли бы заиграть в НХЛ.

«Шарипзянов мог бы попробовать себя в НХЛ. Володя Ткачёв вряд ли сможет там заиграть. Хотя, с другой стороны, он обладает огромным мастерством. И если он попадёт в нужную команду, то заиграет там. Мастерства ему должно хватить», — приводит слова Сушинского LiveResult.

«Ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.

Ранее защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о работе главного тренера омского клуба Ги Буше.

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