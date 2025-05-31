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«Сибирь» и вратарь Дмитрий Лозебников подписали новый контракт

«Сибирь» и вратарь Дмитрий Лозебников подписали новый контракт
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый двусторонний контракт с 27-летним вратарём Дмитрием Лозебниковым. Срок соглашения рассчитан на один год. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Голкипер пополнил сибирский клуб в прошлом сезоне в результате обмена с «Амуром». Всего за карьеру Дмитрий провёл 37 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, один раз сыграл в матче плей-офф сезона-2023/2024. Показатель отражённых бросков голкипера составляет 90,9%.

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.

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