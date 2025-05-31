«Сибирь» и вратарь Дмитрий Лозебников подписали новый контракт

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый двусторонний контракт с 27-летним вратарём Дмитрием Лозебниковым. Срок соглашения рассчитан на один год. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Голкипер пополнил сибирский клуб в прошлом сезоне в результате обмена с «Амуром». Всего за карьеру Дмитрий провёл 37 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, один раз сыграл в матче плей-офф сезона-2023/2024. Показатель отражённых бросков голкипера составляет 90,9%.

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.