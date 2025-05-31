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Алексей Заварухин войдёт в тренерский штаб «Автомобилиста»

Алексей Заварухин войдёт в тренерский штаб «Автомобилиста»
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Специалист Алексей Заварухин войдёт в тренерский штаб «Автомобилиста». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга. Напомним, главным тренером в уральской команде работает его двоюродный брат Николай Заварухин.

Ранее Алексей Заварухин пришёл в «Трактор» в межсезонье 2023 года, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды, и Заварухин стал сначала исполняющим обязанности, а потом и главным тренером «Трактора». После окончания сезона-2023/2024 Заварухина на посту наставника челябинской команды сменил Бенуа Гру.

В сезоне-2024/2025 Алексей Заварухин на тренерском мостике не работал.

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