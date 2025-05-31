Костин, Лайпсик, Бек и ещё четыре хоккеиста покинули «Сибирь» по окончании контрактов

Пресс-служба «Сибири» сообщила, что 31 мая заканчиваются контракты у семи хоккеистов, которые продолжат карьеру в других клубах.

Так, новосибирскую команду покинут вратарь Денис Костин, защитник Егор Мартынов, нападающие Никита Коротков, Георгий Белоусов, Тейлор Бек, Брендан Лайпсик и Максим Сушко.

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4. В регулярке сибиряки заняли седьмое место в таблице Востока.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый двусторонний контракт с 27-летним вратарём Дмитрием Лозебниковым.