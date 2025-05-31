Шараканов и Волков покинули «Ладу» и вернулись из аренды в «Динамо» и «Локомотив»

В связи с окончанием срока аренды у «Лады» Магомед Шараканов возвращается в московское «Динамо», а Александр Волков – в «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В составе «Лады» Шараканов отыграл полный сезон и в итоге стал лучшим бомбардиром тольяттинцев среди защитников – за 67 матчей он заработал 22 (6+16) балла за результативность при показателе полезности «-6». Также Магомед выступал за «Ладью» в МХЛ и в шести встречах сумел набрать 5 (1+4) очков.

Волков присоединился к автозаводцам в середине регулярного чемпионата КХЛ и принял участие в 34 матчах, набрав 13 (7+6) баллов за результативность при нейтральном показателе полезности.