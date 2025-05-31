«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Ильёй Сафоновым

«Ак Барс» продлил контракт с 24-летним нападающим Ильёй Сафоновым – новое соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне Сафонов провёл 64 матча и набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+24». Всего в КХЛ форвард отыграл 322 встречи, набрав 112 (57+55) очков при показателе полезности «+60».

«Очень рад остаться в Казани ещё на один сезон. Считаю, что для моей семьи и карьеры решение продлить контракт будет лучшим. У меня есть огромная мечта – выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Надеюсь, что в следующем сезоне нам это удастся», — приводит слова Сафонова пресс-служба «Ак Барса».