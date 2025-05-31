Сегодня, 31 мая, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 31 мая:

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 2:5;

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 6:5 Б;

«Металлург» — «Ак Барс» — 3:4;

«Металлург» — «Трактор» — 3:4.

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный из которых состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре пройдут 12 матчей, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 метра, формат — три периода по семь минут.