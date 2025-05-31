Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2025/2026

Стал известен тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2025/2026
Комментарии

Сформирован тренерский штаб «Автомобилиста» на новый сезон. Его пополнили два новых специалиста – Алексей Заварухин и Александр Гольц. Об этом сообщает пресс-служба команды. Также на работу в тренерский штаб «Автомобилиста» из команды МХК «Авто» переходит Михаил Демидов. Он будет трудиться в качестве видеотренера.

Таким образом, тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2025/2026 выглядит так:

— главный тренер – Николай Заварухин;
— помощники главного тренера – Алексей Заварухин, Александр Гольц, Олег Ореховский;
— тренер вратарей – Вадим Тарасов;
— тренер по ОФП – Алексей Рябков;
— видеотренеры – Артём Ширгазиев, Михаил Демидов.

Материалы по теме
Официально
Алексей Заварухин войдёт в тренерский штаб «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android