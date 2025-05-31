Стал известен тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2025/2026

Сформирован тренерский штаб «Автомобилиста» на новый сезон. Его пополнили два новых специалиста – Алексей Заварухин и Александр Гольц. Об этом сообщает пресс-служба команды. Также на работу в тренерский штаб «Автомобилиста» из команды МХК «Авто» переходит Михаил Демидов. Он будет трудиться в качестве видеотренера.
Таким образом, тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2025/2026 выглядит так:
— главный тренер – Николай Заварухин;
— помощники главного тренера – Алексей Заварухин, Александр Гольц, Олег Ореховский;
— тренер вратарей – Вадим Тарасов;
— тренер по ОФП – Алексей Рябков;
— видеотренеры – Артём Ширгазиев, Михаил Демидов.