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Тренеры Борис Миронов и Юрий Кузьменков покидают «Трактор»

Тренеры Борис Миронов и Юрий Кузьменков покидают «Трактор»
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Ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков покидают «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба. Специалисты проработали в команде один сезон.

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Бориса Олеговича и Юрия Михайловича за высокий профессионализм и проделанную работу», — сказано в сообщении команды.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

Ранее генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков продлил контракт с челябинским клубом ещё на два сезона.

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