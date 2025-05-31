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«Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Берёзкиным и Никулиным

«Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Берёзкиным и Никулиным
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«Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Максимом Берёзкиным и Степаном Никулиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашения рассчитаны на один год.

В прошлом сезоне оба стали обладателями Кубка Гагарина в составе ярославцев. Берёзкин сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков, Никулин провёл 59 игр, забросил девять шайб и сделал 15 результативных передач.

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.

Ранее хоккейное агентство Winners выступило с заявлением о будущем нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

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