«Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Берёзкиным и Никулиным

«Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Максимом Берёзкиным и Степаном Никулиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашения рассчитаны на один год.

В прошлом сезоне оба стали обладателями Кубка Гагарина в составе ярославцев. Берёзкин сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков, Никулин провёл 59 игр, забросил девять шайб и сделал 15 результативных передач.

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.

Ранее хоккейное агентство Winners выступило с заявлением о будущем нападающего «Локомотива» Александра Радулова.