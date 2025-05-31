Нападающий Александр Бурмистров покидает московское «Динамо» по истечении контракта. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Александр Бурмистров перешёл в стан бело-голубых 27 декабря 2024 года. С момента подписания контракта форвард провёл за столичную команду восемь игр, очков не набрал и заработал показатель полезности «-1», в среднем проводя на площадке 5 минут и 37 секунд. Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Александра за игру и желает успехов в новых достижениях!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.