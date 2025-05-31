Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ветеран СКА оценил отставку совета директоров армейского клуба

Ветеран СКА оценил отставку совета директоров армейского клуба
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас оценил отставку совета директоров армейского клуба.

«Мы не знаем внутренности СКА, грубо говоря. Может, какая-то нестыковка с руководством и мешала добиваться результата. Но об этом мы можем только порассуждать. Однако раз подобные вещи происходят, значит, есть причины, просто мы об этом не знаем. Конечно, нынешний результат СКА не устраивает никого», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

Ранее стало известно, что новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, а генеральным директором клуба назначен Никита Стеничкин.

Материалы по теме
Официально
Совет директоров СКА ушёл в отставку после неудачного сезона системы клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android