Ветеран СКА оценил отставку совета директоров армейского клуба

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас оценил отставку совета директоров армейского клуба.

«Мы не знаем внутренности СКА, грубо говоря. Может, какая-то нестыковка с руководством и мешала добиваться результата. Но об этом мы можем только порассуждать. Однако раз подобные вещи происходят, значит, есть причины, просто мы об этом не знаем. Конечно, нынешний результат СКА не устраивает никого», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

Ранее стало известно, что новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, а генеральным директором клуба назначен Никита Стеничкин.