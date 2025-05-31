«Барыс» объявил об уходе семи хоккеистов в связи с истечением контрактов

Пресс-служба «Барыса» объявила об уходе семи хоккеистов в связи с истечением контрактов.

Казахстанский клуб покинули вратарь Юхан Маттссон, защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, а также нападающие Антон Бурдасов, Станислав Бочаров, Никита Сетдиков и Дамир Жафяров.

«Клуб благодарит хоккеистов за время, проведённое в Астане, и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, по итогам сезона «Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков и став худшей командой конференции.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев покинул свой пост.