Симашев: Шабанов не Маккиннон или Макдэвид, «Локомотив» знал, как против него играть

Бывший защитник «Локомотива», а ныне игрок «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал о том, как противостоял нападающему «Трактора» Максиму Шабанову в финале Кубка Гагарина.

– В финале вы часто выходили против Шабанова. Была ли какая-то особая установка против него?

– Все понимали, что это за игрок. Защитники знали, как против него играть. Не смотреть на шайбу, быть всегда в середине, клюшка в стык – и всё. Если бы это был Маккиннон, Макдэвид, то это другое дело. А так против всех нужно играть таким образом. Эти три базовых правила – и можно играть против любого нападающего. Хотя честно – я не особо помню, чтобы я часто играл против Шабанова. Больше запомнилось, что выходил против Ткачёва, Робинсона и Кадейкина, — цитирует Симашева «ВсеПроСпорт».