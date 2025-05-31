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Симашев: Шабанов не Маккиннон или Макдэвид, «Локомотив» знал, как против него играть

Симашев: Шабанов не Маккиннон или Макдэвид, «Локомотив» знал, как против него играть
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Бывший защитник «Локомотива», а ныне игрок «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал о том, как противостоял нападающему «Трактора» Максиму Шабанову в финале Кубка Гагарина.

– В финале вы часто выходили против Шабанова. Была ли какая-то особая установка против него?
– Все понимали, что это за игрок. Защитники знали, как против него играть. Не смотреть на шайбу, быть всегда в середине, клюшка в стык – и всё. Если бы это был Маккиннон, Макдэвид, то это другое дело. А так против всех нужно играть таким образом. Эти три базовых правила – и можно играть против любого нападающего. Хотя честно – я не особо помню, чтобы я часто играл против Шабанова. Больше запомнилось, что выходил против Ткачёва, Робинсона и Кадейкина, — цитирует Симашева «ВсеПроСпорт».

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