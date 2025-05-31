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Сушинский заявил, что форварду ЦСКА Абрамову стоит вновь попробовать свои силы в НХЛ

Сушинский заявил, что форварду ЦСКА Абрамову стоит вновь попробовать свои силы в НХЛ
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что нападающему ЦСКА Виталию Абрамову стоит попробовать свои силы в НХЛ.

«Из ЦСКА в НХЛ в будущем себя может попробовать Абрамов, я могу выделить его. Пока ему рано туда ехать. Лучше ещё обрасти мясом в КХЛ», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, Виталий Абрамов уже играл в НХЛ за «Оттаву Сенаторз». В регулярке НХЛ форвард в общей сложности провёл пять матчей, в которых отметился одним голом. В нынешнем сезоне Абрамов провёл в регулярном чемпионате КХЛ в составе армейцев 44 встречи, в которых забросил 19 шайб и сделал 16 результативных передач.

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