«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Германом Рубцовым. Как сообщает пресс-служба красно-белых, двустороннее соглашение рассчитано на два года, до конца сезона-2026/2027.

Выступая за систему «Спартака» с 2022 года, 26-летний центрфорвард успел стать важной частью команды под руководством Алексея Жамнова — минувший сезон стал лучшим в карьере Рубцова, который набрал 28 (14+14) очков за 76 матчей в чемпионате и плей-офф КХЛ.

В прошедшем сезоне «Спартак» в первом раунде плей-офф обыграл череповецкую «Северсталь» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина красно-белые в семи матчах уступили «Салавату Юлаеву».