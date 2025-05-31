«Северсталь» продлила контракты с тремя нападающими

«Северсталь» продлила контракт с нападающими: Степаном Копыльцовым, Александром Шиловым и Иваном Ермаковым. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, новые сроки соглашений составляют один год – до конца сезона-2025/2026.

21-летний Копыльцов провёл в прошедшем сезоне три матча без набранных очков. 20-летний Шилов и 20-летний Ермаков ещё не дебютировали в КХЛ.

В прошедшем сезоне череповецкая «Северсталь» заняла шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф череповчане в первом раунде уступили «Спартаку» в серии из пяти матчей. В следующем сезоне главный тренер Андрей Козырев продолжит работу с командой.