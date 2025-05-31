Форвард «Локомотива»: скрытый финал был с «Авангардом», у «Трактора» не было шансов

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что самая тяжёлая серия в плей-офф у ярославцев была с «Авангардом» во втором раунде, которая дошла до второго овертайма седьмого матча.

«Наверное, будет слишком громко сказано, но я считаю, что скрытый финал был с «Авангардом»: по тяжести матчей, по уровню сопротивления. Мы пережили многое в этой серии, после неё нас было не сломить. У «Трактора» был шанс, только если бы они предоставили нам что-то неожиданное. До Челябинска мы прошли огонь и воду, у них не было шансов», — приводит слова Сурина пресс-служба КХЛ.

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.