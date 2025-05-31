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Стала известна дата проведения матча между российскими звёздами КХЛ и НХЛ

Стала известна дата проведения матча между российскими звёздами КХЛ и НХЛ
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Хоккейный «Матч года» между командами, собранными из российских звёзд КХЛ и НХЛ, в 2025 году пройдёт 13 июля, сообщают организаторы. Состав участников и место проведения матча будут объявлены позднее.

Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» и закончился со счётом 8:8. В матче приняли участие такие российские суперзвёзды НХЛ, как Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Михаил Сергачёв, Дмитрий Орлов, Сергей Бобровский и многие другие.

В рамках мероприятия также прошло мастер‑шоу, во время которого хоккеисты посостязались в точности и силе бросков — первый конкурс выиграли игроки КХЛ, второй остался за хоккеистами НХЛ.

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