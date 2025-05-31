Александр Тихонов: у Овечкина нет шансов в политике, он привык к другой жизни

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о перспективах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в политике. Действующий контракт форварда «Вашингтона» с клубом действует до конца июня 2026 года. Овечкин заявлял, что после окончания карьеры в НХЛ вернётся в Россию.

«Я думаю, что у Саши нет никаких шансов в политике. Он привык к другой жизни. Я сам попробовал. Зайдите и посмотрите на моём сайте моё выступление в колонном зале Дома союзов.

Что толку от того, что больше 20 наших олимпийцев сидят в Госдуме? Что мы получили от этого? Нет закона о допинге, никто не беспокоится о спорте высших достижений, мы никого из них не видели на трибуне. Поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Политика – дело серьёзное. Если вы хотите заниматься политикой и любите колбасу, но лучше не знать, как то и другое делается. Это старая истина.

Саша Овечкин – состоятельный парень, ему надо крепко подумать, идти ли в политику. Он ещё не жил здесь толком после возвращения. Поживёт и, думаю, что образумится», – цитирует Тихонова «ВсеПроСпорт».