Медведев: деятельность тренерского штаба СКА послужила причиной отставки совета директоров

Бывший председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал кадровые перестановки в клубе. Ранее в хоккейном клубе состоялась отставка совета директоров и операционного менеджмента СКА, а работа тренерского штаба петербургского клуба во главе с Романом Ротенбергом была признана неудовлетворительной по итогам сезона.

«Во избежание спекуляций и пересудов по итогам вчерашнего заседания ХК СКА, которое продолжалось более двух с половиной часов, информирую, что неудовлетворительная оценка деятельности главного тренера и тренерского штаба основной команды, менеджмента и совета директоров послужила причиной сложения полномочий членами совета директоров и генеральным директором. Выбором главного тренера и формированием тренерского штаба основной команды безотлагательно займётся новый состав совета директоров во главе с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым. Первое заседание состоится уже на следующей неделе. Оформлением принимаемых решений займётся новый генеральный директор Никита Стеничкин, который уже приступил к выполнению своих обязанностей», — цитирует Медведева «РИА Новости».

В сезоне-2024/2025 СКА занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной конференции и завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2-4).