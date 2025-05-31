«Северсталь» продлила контракты с двумя защитниками — Тимофеем Давыдовым и Иваном Ершовым. Как сообщает пресс-служба клуба, срок обоих соглашений составляет два года.

22-летний Давыдов провёл второй сезон в составе череповецкого клуба. В минувшем чемпионате КХЛ защитник набрал 12 (1+11) очков за 59 игр при среднем игровом времени 17.45. В плей-офф на его счету пять матчей и 2 (0+2) очка при полезности «-3».

Ершов дебютировал в КХЛ в прошлом регулярном чемпионате. 20-летний защитник сыграл за «Северсталь» в 25 матчах и не набрал ни одного очка за 9.16 в среднем на льду.

Напомним, «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей (1-4). В регулярном сезоне череповецкий клуб занял шестое место, набрав 83 очка после 68 встреч.