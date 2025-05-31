Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Локомотива» рассказал о настрое на решающий матч финала Кубка Гагарина

Защитник «Локомотива» рассказал о настрое на решающий матч финала Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива», а ныне игрок «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал, как настраивался на пятый матч финала Кубка Гагарина с «Трактором», который стал победным для клуба. Матч завершился со счётом 2:1 в овертайме в пользу ярославского клуба.

— Сложно было настроиться на эту пятую игру, понимая, что вы в шаге от кубка?
— Да, сто процентов. Я думаю, у каждого спортсмена, кто выигрывал Кубок, были такие мысли перед решающим матчем. Это нормально. Эти мысли не мешают, они заводят и мотивируют. Важно просто совладать с ними, не думать, что будет потом, а выходить на каждую смену и делать простые, понятные действия. Нейтральная шайба — выиграл, выбросил, бросил, — и всё. Не нужно думать: «Вот сейчас сделаем то, это и выиграем». Нужно выходить, как на обычную игру. Но да, эти мысли были, и совладать с ними трудно, — цитирует Симашева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Симашев: Шабанов не Маккиннон или Макдэвид, «Локомотив» знал, как против него играть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android