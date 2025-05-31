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«Торпедо» продлило контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба в ВХЛ

«Торпедо» продлило контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба в ВХЛ
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Лучший бомбардир «Торпедо-Горький» по итогам прошлого сезона Роман Опалёв подписал новый двусторонний контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба фарм-клуба. Срок соглашения — один год.

Минувший чемпионский сезон стал для Романа самым успешным в его хоккейной карьере. Он стал лучшим бомбардиром «Торпедо-Горький» как в рамках регулярного чемпионата, так и в плей-офф. Суммарно в 86 проведённых матчах он заработал 68 (20+48) очков.

Напомним, «Торпедо-Горький» стало обладателем Кубка Чемпиона России. В финальной серии нижегородский клуб обыграл воскресенский «Химик» в шести матчах и впервые в своей истории стал обладателем главного трофея ВХЛ.

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