«Торпедо» объявило помощников главного тренера на следующий сезон КХЛ

В тренерский штаб «Торпедо» вошли Дмитрий Гоголев и Игорь Уланов. Как сообщает пресс-служба клуба, Гоголев будет отвечать за работу с нападающими, а Уланов – за оборону.

Оба специалиста прекрасно знакомы с клубной структурой. В прошлом сезоне Игорь Уланов входил в тренерский штаб «Торпедо», а Дмитрий Гоголев возглавлял молодёжную команду «Чайка», завоевав с ней бронзовые медали чемпионата МХЛ. За плечами тренеров — значительный профессиональный опыт, включая работу в других клубах КХЛ и развитие молодых игроков.

Работу с вратарями продолжит Николай Хабибулин, входящий в тренерский штаб с 2022 года. Напомним, российский специалист Алексей Исаков назначен на пост главного тренера нижегородского «Торпедо».