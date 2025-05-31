«Спартак» заключил новый контракт с защитником Никитой Ефремовым

ХК «Спартак» заключил новый двусторонний контракт на один год с защитником Никитой Ефремовым до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний защитник укрепил систему «Спартака» по ходу минувшего сезона, провёл 30 матчей и набрал пять очков за «Спартак» в КХЛ — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Также на счету игрока обороны 14 игр за воскресенский «Химик» в ВХЛ при показателе полезности «+6».

В прошедшем сезоне «Спартак» в первом раунде плей-офф обыграл череповецкую «Северсталь» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина красно-белые в семи матчах уступили «Салавату Юлаеву».