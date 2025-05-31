Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» заключил новый контракт с защитником Никитой Ефремовым

«Спартак» заключил новый контракт с защитником Никитой Ефремовым
Комментарии

ХК «Спартак» заключил новый двусторонний контракт на один год с защитником Никитой Ефремовым до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний защитник укрепил систему «Спартака» по ходу минувшего сезона, провёл 30 матчей и набрал пять очков за «Спартак» в КХЛ — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Также на счету игрока обороны 14 игр за воскресенский «Химик» в ВХЛ при показателе полезности «+6».

В прошедшем сезоне «Спартак» в первом раунде плей-офф обыграл череповецкую «Северсталь» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина красно-белые в семи матчах уступили «Салавату Юлаеву».

Материалы по теме
Официально
«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Германом Рубцовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android