Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» сделало квалификационные предложения девяти игрокам клубной системы

«Торпедо» сделало квалификационные предложения девяти игрокам клубной системы
Комментарии

Хоккейный клуб «Торпедо» сделал квалификационные предложения о заключении новых контрактов ряду игроков системы клуба. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Предложения направлены следующим хоккеистам: Кириллу Кирсанову, Бобби Линчу, Елисею Минаеву, Максиму Неволину, Льву Сальникову, Глебу Стафееву, Кириллу Трошкину, Василию Шумилову и Максиму Глинскому.

Сделанные предложения позволяют клубу сохранить приоритетное право на подписание контрактов с этими игроками в соответствии с действующим регламентом КХЛ либо на компенсацию, в случае принятия хоккеистом контрактного предложения другого клуба до 20 июня.

Материалы по теме
Официально
«Торпедо» объявило помощников главного тренера на следующий сезон КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android