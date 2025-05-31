«Торпедо» сделало квалификационные предложения девяти игрокам клубной системы

Хоккейный клуб «Торпедо» сделал квалификационные предложения о заключении новых контрактов ряду игроков системы клуба. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Предложения направлены следующим хоккеистам: Кириллу Кирсанову, Бобби Линчу, Елисею Минаеву, Максиму Неволину, Льву Сальникову, Глебу Стафееву, Кириллу Трошкину, Василию Шумилову и Максиму Глинскому.

Сделанные предложения позволяют клубу сохранить приоритетное право на подписание контрактов с этими игроками в соответствии с действующим регламентом КХЛ либо на компенсацию, в случае принятия хоккеистом контрактного предложения другого клуба до 20 июня.