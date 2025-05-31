Фисенко и ещё 10 хоккеистов покинули тольяттинскую «Ладу» в связи с истечением контрактов

11 хоккеистов покинули «Ладу» в связи с истечением контрактов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. В других клубах свою карьеру продолжат вратарь Константин Волков, защитники Николай Демидов, Александр Севостьянов и Глеб Семёнов, а также нападающие Николай Владимиров, Дмитрий Иванов, Артем Иванюженков, Энтони Камара, Павел Колтыгин, Архип Неколенко и Михаил Фисенко.

Легионер Камара присоединился к автозаводцам во второй половине сезона-2024/2025 и успел сыграть в 19 матчах, в которых канадский нападающий заработал 7 (3+4) очков при показателе полезности «-1».

Опытный нападающий Фисенко на протяжении двух последних сезонов являлся капитаном «Лады» и в минувшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 59 матчей, заработав 15 (7+8) очков за результативность.