«Еле сдержал себя, честно скажу». Серебряков — о негативной реакции на провокации Сурина

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал эпизод с форвардом «Локомотива» Егором Суриным в седьмом матче серии плей-офф КХЛ (2:3 ОТ, 3-4). 18-летний хоккеист ярославцев спровоцировал потасовку, попытавшись снять с вратаря омичей маску.

«Сурин постоянно подъезжал. Я такой человек, я на это просто не реагирую. Наоборот, может быть, где-то эмоций добавит и это пойдёт мне в плюс. Главное, чтобы без грязи. Вот как раз подъём маски Суриным — это очень некрасиво. Какие-то рамки должны быть. Когда ты берёшь, типа пальчиком поднимаешь — это было, честно говоря… Завёлся в моменте. Еле сдержал себя, честно скажу. Именно это движение не понравилось», — рассказал Серебряков в эфире шоу «Наш хоккей».