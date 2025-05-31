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Хинц сообщил, что получил перелом стопы после грязного удара клюшкой защитника «Эдмонтона»

Хинц сообщил, что получил перелом стопы после грязного удара клюшкой защитника «Эдмонтона»
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Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц сообщил, что получил перелом стопы после грязного удара клюшкой защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелла Нурса. Эпизод произошёл во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (0:3). Следующий матч финский форвард пропустил и появился в составе лишь на четвёртую встречу серии.

За свой удар Нурс получил лишь две минуты штрафа. Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн и главный тренер Питер Дебур были крайне недовольны этим эпизодом и решением судей не удалять Нурса до конца матча.

Напомним, серия завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4-1. В финале «Ойлерз» вновь встретятся с «Флоридой Пантерз».

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