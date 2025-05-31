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Джейк Эттингер поделился эмоциями от замены в последнем матче серии с «Эдмонтоном»

Джейк Эттингер поделился эмоциями от замены в последнем матче серии с «Эдмонтоном»
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Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер поделился эмоциями от замены в последнем пятом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6, 1-4). Начавший игру в стартовом составе «Старз» голкипер покинул лёд на временной отметке 7.09 сразу после второй пропущенной шайбы с двух бросков.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp)     0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09     0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07     1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40     2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp)     2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28     3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38     3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21     3:6 Капанен – 59:49    

«Очевидно, я не ожидал, что так случится. Это было удивительно. Реальность такова, что если бы я поймал хотя бы один из этих двух бросков, то я всё ещё был бы в игре. Я смотрю на это с позиции того, как я могу стать лучше после этого? Как могу сделать сейвы в начале этой игры, дать парням шанс на победу? Как вратарь, это твоя работа, так что я должен играть лучше.

После замены я был на экране куба гораздо больше, чем должен был быть. Я не знаю, почему они продолжали показывать меня. Я не двигался в течение получаса. Это отстой, мне было стыдно. Всякий раз, когда тебя меняют, неважно, плей-офф это или регулярный сезон, ты просто хочешь уйти со льда, залезть под лавку и ни с кем не разговаривать. Особенно в такой момент, это было действительно неловко», — цитирует Эттингера пресс-служба клуба.

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