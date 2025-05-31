Войнов, Кагарлицкий, Свечников и ещё шесть игроков покинули «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» поблагодарил за сотрудничество игроков, которые покидают команду в связи с окончанием контрактов. Нижегородский клуб прощается с Даниилом Бокуном, Иваном Бочаровым, Вячеславом Войновым, Дмитрием Кагарлицким, Игорем Ларионовым, Михаилом Орловым, Евгением Свечниковым, Китоном Томпсоном и Маркусом Филлипсом.

«Каждый из них внёс вклад в развитие команды и был важной частью «Торпедо» как на льду, так и за его пределами. Мы благодарим хоккеистов за труд, самоотдачу и профессионализм, которые они демонстрировали в течение всего времени, проведённого в Нижнем Новгороде», — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.