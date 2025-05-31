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Овечкин показал совместное фото с Андреем Кириленко за просмотром финала Лиги чемпионов

Овечкин показал совместное фото с Андреем Кириленко за просмотром финала Лиги чемпионов
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал совместную фотографию с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко за просмотром финального матча футбольной Лиги чемпионов. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются «ПСЖ» и «Интер», проходит в эти минуты. Счёт 2:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
3 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'    

Фото: телеграм-канал команды Александра Овечкина

Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач из Румынии.

На 12-й минуте игры защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество команды.

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