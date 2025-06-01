«Питтсбург» объявил о подписании трёхлетнего контракта с российским форвардом «Северстали»

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим «Северстали» Михаилом Ильиным. Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.
Контракт 20-летнего россиянина вступит в силу в сезоне-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2027/2028.
Ильин — воспитанник «Северстали». В минувшем сезоне Ильин провёл 64 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 30 (7+23) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф он сыграл в пяти матчах, в которых отдал одну результативную передачу.
Ильин был выбран «Питтсбургом» в пятом раунде (142-й в общем зачете) драфта НХЛ 2023 года.
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