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«Обречены оставаться придатком НХЛ». Кожевников — о реакции КХЛ на рекорды Шипачёва

«Обречены оставаться придатком НХЛ». Кожевников — о реакции КХЛ на рекорды Шипачёва
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников остался крайне недоволен тем, что на церемонии закрытия сезона КХЛ никак не отметили рекордсмена лиги Вадима Шипачёва, установившего в прошедшем сезоне ряд достижений по очкам и проведённым матчам.

«Нуль упоминаний о Шипачёве на церемонии закрытия сезона! Получается, мы не просто не уважаем свою историю – мы в неё плюем! Тут опять самый лучший пример даёт НХЛ. Овечкину, насколько понимаю, ещё до церемонии закрытия сезона уже выписали один приз. И не сомневаюсь, что специально под Александра на церемонии ещё что-нибудь придумают, тем более что на его гонке за Гретцки вообще был построен весь хоккейный год.

А мы сами себя не уважаем. Возимся со всеми этими Буше, Гру и прочими временщиками, а человека, переписавшего книгу рекордов КХЛ, забываем — и тем самым унижаем. С таким отношением к своим людям и к своей истории обречены оставаться придатком НХЛ», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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