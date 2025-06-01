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«Авангард» достиг договорённости о продлении контракта с защитником Семёном Чистяковым

«Авангард» достиг договорённости о продлении контракта с защитником Семёном Чистяковым
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Хоккейный клуб «Авангард» достиг договорённости о продлении контракта с защитником Семёном Чистяковым. Как сообщает пресс-служба омского клуба новый контракт будет рассчитан сроком на один год, до конца сезона-2026/2027.

В сезоне-2024/2025 Чистяков провёл 81 матч, в которых набрал 47 очков — забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передачю. По показателю полезности «+37» Чистяков стал лучшим игроком КХЛ прошедшего сезона. Кроме того, Семён стал лучшим снайпером среди защитников в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне «Авангард» во втором раунде плей-офф уступил ярославскому «Локомотиву» в семи матчах.

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