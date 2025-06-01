В «Авангарде» объяснили желание продлить контракт с Чистяковым

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин оценил договорённость о подписании нового однолетнего контракта с защитником Семёном Чистяковым.

«За последние годы Семён стал ключевым защитником нашей команды, и мы рады, что договорились с ним о продлении контракта. Его результаты говорят сами за себя: голы, очки, показатель полезности – всё на высшем уровне. Рассчитываем, что он будет становиться только лучше и будет своей игрой подтверждать статус лидера «Авангарда», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/2025 Чистяков провёл 81 матч и набрал 47 очков — забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач. По показателю полезности («+37») Чистяков стал лучшим игроком КХЛ прошедшего сезона. Кроме того, Семён стал лучшим снайпером среди защитников в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.